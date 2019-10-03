В Балашихе подросток во время конфликта убил 15-летнюю школьницу
- РИА Новости
Как отмечается, 2 октября в Балашихе в заброшенном здании обнаружили тело 15-летней школьницы с травмой головы, было возбуждено уголовное дело.
«Удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве девочки. Им оказался 15-летний подросток, обучающийся с потерпевшей в параллельном классе», — говорится в сообщении.
Как указывается, на допросе подросток сообщил, что «совершил убийство потерпевшей в ходе внезапно возникшего конфликта».
«Он признался и раскаялся в содеянном», — добавили в СК.
В июле в СК заявили о задержании двоих несовершеннолетних, которые подозреваются в убийстве двух женщин после конфликта в Подмосковье.