В Балашихе подросток во время конфликта убил 15-летнюю школьницу

В подмосковной Балашихе 15-летний подросток «в ходе возникшего конфликта» убил сверстницу, в настоящее время он задержан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России по Московской области.

Как отмечается, 2 октября в Балашихе в заброшенном здании обнаружили тело 15-летней школьницы с травмой головы, было возбуждено уголовное дело.

«Удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве девочки. Им оказался 15-летний подросток, обучающийся с потерпевшей в параллельном классе», — говорится в сообщении.

Как указывается, на допросе подросток сообщил, что «совершил убийство потерпевшей в ходе внезапно возникшего конфликта».

«Он признался и раскаялся в содеянном», — добавили в СК.

В июле в СК заявили о задержании двоих несовершеннолетних, которые подозреваются в убийстве двух женщин после конфликта в Подмосковье.