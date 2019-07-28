По делу об убийстве двух женщин в Подмосковье задержаны двое подростков

Следователи задержали двоих несовершеннолетних, которые подозреваются в убийстве двух женщин после конфликта в Подмосковье.

«Следователем следственного отдела по городу Талдому ГСУ СК России по Московской области задержаны двое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения, подозреваемых в совершении двойного убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России)», — приводит Интерфакс слова представителя областного главка СК Ольги Врадий.

Она сообщила, что 27 июля в одной из квартир Талдома «в ходе распития спиртных напитков между подозреваемыми и их знакомыми произошёл конфликт».

Подростки задушили двух сестёр 1986 и 1976 годов рождения.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в городе Раменское Московской области.