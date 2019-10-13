В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины

СК предъявил обвинения троим жителям Брянска, которые, по данным следствия, убили 57-летнего мужчину и спрятали его тело в гараже под бетонным полом. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации ведомства, уголовное дело об убийстве было возбуждено после сообщения родственников об исчезновении мужчины.

Оперативные следственные действия позволили установить криминальные обстоятельства произошедшего и обнаружить тело мужчины в одном из гаражей города.

«Тело мужчины было тщательно спрятано, и, чтобы обнаружить и извлечь его, оперативным сотрудникам пришлось вскрывать бетонный пол в гараже», — отметили в пресс-службе областного главка СК России.

Правоохранителям удалось оперативно задержать троих подозреваемых, им была избрана мера пресечения в виде заключения под арест.

В ночь на 11 октября в одном из гаражей Саратова нашли тело девятилетней Лизы Киселёвой, пропавшей утром 9 октября по дороге в школу.

По подозрению в убийстве задержали ранее судимого 35-летнего мужчину, который совершил преступление из опасений, что девочка расскажет взрослым, что он незаконно поселился в заброшенном гараже.