СМИ: Россияне стали чаще покупать антидепрессанты и успокоительные

В январе — августе 2019 года россияне купили 5,5 млн упаковок антидепрессантов почти на 3 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.

По сравнению с аналогичным периодом 2018-го продажи выросли на 12% в натуральном выражении и на 15% — в денежном.

Со своей стороны, сервис «Все аптеки» зафиксировал спрос на успокоительные средства. В сентябре 2019 года их покупали на 13% больше пользователей по сравнению с тем же периодом 2018-го.

Как рассказали в пресс-службе сервиса, чаще всего стрессу подвержены граждане в возрасте от 25 до 34 лет. Это 40% потребителей седативных препаратов.

Ранее СМИ сообщали, что россияне стали чаще покупать БАДы.

Телеканал «360» сообщал, что около 1,5 млн человек прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры в Московской области в 2019 году.