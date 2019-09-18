Около 1,5 млн человек прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры в Подмосковье
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Из них 484 тыс. (33%) признаны практически здоровыми, примерно 212 тыс. (15%) имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.
У 758 тыс. (52%) обнаружены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи.
«Я призываю всех жителей Подмосковья заботиться о своём здоровье и регулярно проходить обследования», — заявила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что продлена работа павильонов «Здоровая Москва».