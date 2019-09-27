СМИ: Россияне стали чаще покупать БАДы

В августе 2019 года россияне купили 26,6 млн упаковок БАДов на сумму 5,1 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года продажи выросли на 10% в натуральном выражении и на 25% — в денежном.

Средняя цена одной упаковки увеличилась с 170,9 до 192,9 рубля.

Если говорить о данных за январь — август, то в этом году аптеки продали 204,2 млн упаковок добавок на сумму 38,6 млрд рублей, что на 10% больше в финансовом выражении, но на 5% меньше в натуральном по сравнению с январём — августом 2018-го.

В числе самых продаваемых БАДов — витамины, слабительное, препараты для улучшения работы кишечника и похудения, успокоительные, а также средства, обещающие эффект омоложения.

По оценке DSM Group, россияне чаще приобретают отечественные БАДы. В августе их доля достигла 55% в стоимостном выражении и 83% — в натуральном.

Ранее сообщалось, что около 60% россиян в случае болезни предпочитают сами подбирать себе лекарства, а не идти к врачам.

Телеканал «360» сообщал, что около 1,5 млн человек прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры в Московской области в 2019 году.