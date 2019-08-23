Опрос: около 60% россиян занимаются самолечением

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Около 60% россиян в случае болезни предпочитают сами подбирать себе лекарства, чем ходить к врачам.
Опрос: около 60% россиян занимаются самолечением
  • globallookpress.com
  • © Bernard Jaubert/imageBROKER.com

Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствуют данные опроса портала «Здоровье Mail.ru», которые имеются в распоряжении ТАСС.

31% респондентов хотя бы раз обращались к знахарям и целителям.

Отмечается, что 74% жителей России ходят к врачам только при странных для них симптомах или тяжёлом состоянии.

9% дополняют назначенные врачами курсы лечения народными средствами.

Исключительно гомеопатией, биологически активными добавками и народными рецептами лечатся 5% опрошенных.

В мае «Известия» со ссылкой на исследование ВЦИОМ сообщали, что россияне стали чаще ходить в частные поликлиники. Если в 2006 году частные поликлиники и больницы посещали лишь 6% жителей страны, то в 2019-м — 15%.

Государственные медучреждения немного потеряли популярность — с 52 до 46%.

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