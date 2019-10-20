Поиски пропавших на месте прорыва дамбы в Сибири приостановлены

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Активная фаза поисково-спасательной операции в районе прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края приостановлена до утра.
Поиски пропавших на месте прорыва дамбы в Сибири приостановлены
  • © МЧС России

«Аварийно-спасательные работы ведутся круглосуточно. Приостановлена до утра активная фаза поисков, но дежурные посты выставлены. Всё контролируется», — приводит РИА Новости сообщение краевого главка МЧС.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

По последним данным, погибли 15 человек. Шесть человек числились пропавшими без вести, позднее один из них был найден.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования уже задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.

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