Пропавший при прорыве дамбы под Красноярском бульдозерист найден живым

Полиция нашла живым мужчину, который числился пропавшим без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, это машинист-бульдозерист 1985 года рождения. В настоящее время его опрашивают.

«Сначала числился пропавшим, сегодня нашли. Жив, здоров. В настоящее время его опрашивают наши сотрудники», — сказал РИА Новости представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

По последним данным, погибли 15 человек, ещё шесть числятся пропавшими без вести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования уже задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.