Власти Кузбасса помогут семьям погибших при ЧП на дамбе земляков

Власти Кемеровской области окажут помощь семьям жителей региона, погибших во время прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщил руководитель областной пресс-службы Роман Быков.