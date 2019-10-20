Власти Кузбасса помогут семьям погибших при ЧП на дамбе земляков
«Среди погибших оказались двое жителей Кемеровской области. Ещё один кузбассовец считается пропавшим без вести. Правительство Кузбасса занимается транспортировкой тел погибших в Кемеровскую область. Семьям погибших будет оказана помощь в захоронении и материальная поддержка», — сказал он РИА Новости.
19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
20 октября спасатели возобновили поисковую операцию.