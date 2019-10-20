Власти Кузбасса помогут семьям погибших при ЧП на дамбе земляков

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Власти Кемеровской области окажут помощь семьям жителей региона, погибших во время прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщил руководитель областной пресс-службы Роман Быков.

«Среди погибших оказались двое жителей Кемеровской области. Ещё один кузбассовец считается пропавшим без вести. Правительство Кузбасса занимается транспортировкой тел погибших в Кемеровскую область. Семьям погибших будет оказана помощь в захоронении и материальная поддержка», — сказал он РИА Новости.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. 

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

20 октября спасатели возобновили поисковую операцию.

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