МЧС показало кадры спасательных работ в Красноярском крае

МЧС опубликовало видео поисково-спасательных работ в Красноярском крае в связи с прорывом дамбы в Курагинском районе, где погибли по меньшей мере 15 человек.

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