МЧС показало кадры спасательных работ в Красноярском крае

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МЧС опубликовало видео поисково-спасательных работ в Красноярском крае в связи с прорывом дамбы в Курагинском районе, где погибли по меньшей мере 15 человек.
МЧС показало кадры спасательных работ в Красноярском крае
  • © МЧС России / YouTube

На кадрах, опубликованных ведомством, показана работа спасателей, вертолётов и другой техники.

Также в ролике видны последствия затопления территории после прорыва дамбы.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. 

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

В МЧС по Красноярскому краю сообщили, что дома рабочих, затопленные в результате ЧП, были построены с нарушениями.

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