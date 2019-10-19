МЧС показало кадры спасательных работ в Красноярском крае
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На кадрах, опубликованных ведомством, показана работа спасателей, вертолётов и другой техники.
Также в ролике видны последствия затопления территории после прорыва дамбы.
19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
В МЧС по Красноярскому краю сообщили, что дома рабочих, затопленные в результате ЧП, были построены с нарушениями.