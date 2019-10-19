В золотодобывающей компании Красноярска идут обыски после ЧП на дамбе

Следственный комитет России проводит обыски в офисе золотодобывающей компании в Красноярске в рамках уголовного дела о гибели людей в результате обрушения дамбы в Курагинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела... в Красноярске проводятся обыски в офисе организации, осуществляющей производственные работы по добыче золота», — говорится в пресс-релизе.

Следователи изымают бухгалтерскую и техническую документацию компании, а также личные дела сотрудников.

Ранее в Ростехнадзоре сообщили, что обрушившаяся в Курагинском районе дамба относилась к временным сооружениям и не была зарегистрирована в госрегистре гидротехнических сооружений.

По последней информации, в результате ЧП погибли 15 человек и ещё шесть пропали без вести.

Власти Красноярского края объявили 21 октября днём траура.