В золотодобывающей компании Красноярска идут обыски после ЧП на дамбе

Короткая ссылка
Следственный комитет России проводит обыски в офисе золотодобывающей компании в Красноярске в рамках уголовного дела о гибели людей в результате обрушения дамбы в Курагинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В золотодобывающей компании Красноярска идут обыски после ЧП на дамбе
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«В рамках расследования уголовного дела... в Красноярске проводятся обыски в офисе организации, осуществляющей производственные работы по добыче золота», — говорится в пресс-релизе.

Следователи изымают бухгалтерскую и техническую документацию компании, а также личные дела сотрудников.

Ранее в Ростехнадзоре сообщили, что обрушившаяся в Курагинском районе дамба относилась к временным сооружениям и не была зарегистрирована в госрегистре гидротехнических сооружений.

По последней информации, в результате ЧП погибли 15 человек и ещё шесть пропали без вести.

Власти Красноярского края объявили 21 октября днём траура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить