В золотодобывающей компании Красноярска идут обыски после ЧП на дамбе
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- РИА Новости
«В рамках расследования уголовного дела... в Красноярске проводятся обыски в офисе организации, осуществляющей производственные работы по добыче золота», — говорится в пресс-релизе.
Следователи изымают бухгалтерскую и техническую документацию компании, а также личные дела сотрудников.
Ранее в Ростехнадзоре сообщили, что обрушившаяся в Курагинском районе дамба относилась к временным сооружениям и не была зарегистрирована в госрегистре гидротехнических сооружений.
По последней информации, в результате ЧП погибли 15 человек и ещё шесть пропали без вести.
Власти Красноярского края объявили 21 октября днём траура.