Обрушившаяся под Красноярском дамба относилась к временным сооружениям

Обрушившаяся в Курагинском районе Красноярского края дамба относилась к временным сооружениям и выполняла вспомогательную роль в технологическом процессе. При этом собственник не предоставил информацию об объекте в Ростехнадзор, сообщили в пресс-службе Енисейского управления ведомства.

«Собственник гидротехнического сооружения должен был разработать проектную документацию, выполнить расчёт вероятного вреда в случае возникновения аварии на сооружении, согласовать его с субъектом России, застраховать сооружение, утвердить декларацию в Ростехнадзоре, внести сооружение в госрегистр гидротехнических сооружений и получить разрешение на эксплуатацию», — говорится в сообщении службы.

В Ростехнадзоре заключили, что ни одно из данных требований не было выполнено.

Председатель правительства края Юрий Лапшин, в свою очередь, сообщил, что поиски на месте прорыва дамбы будут вестись круглосуточно.

«Круглосуточно работа поисковой группы и штаба будет вестись, непосредственная работа по ликвидации последствий продолжится в 07:00», — цитирует его ТАСС.

По последним данным, в результате прорыва дамбы погибли 15 человек, ещё шесть числятся пропавшими без вести.

В МЧС по Красноярскому краю сообщили, что дома рабочих, затопленные в результате ЧП, также были построены с нарушениями.

В ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.