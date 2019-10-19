Прокурор Красноярского края вылетел на место ЧП в Курагинском районе

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Прокурор Красноярского края Михаил Савчин вылетел на место прорыва дамбы в Курагинском районе, где к настоящему времени нашли 15 тел погибших в результате ЧП.
Прокурор Красноярского края вылетел на место ЧП в Курагинском районе
  • © пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«По данному факту прокуратура Курагинского района организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты все возможные меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

По последним данным, погибли 15 человек, 13 считаются пропавшими без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей.

Как отметил губернатор Красноярского края Александр Усс, обрушившаяся в регионе дамба не зарегистрирована.

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