Эксперт прокомментировал данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц

Короткая ссылка
Врач, ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин в беседе с ФАН прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.
Эксперт прокомментировал данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц
  • Pixabay

«В последние годы мы получаем большое количество исследований, которые говорят о том, что потребление яиц никак не отражается на здоровье либо позитивно», — сказал он.

По его словам, также есть исследования, согласно которым потребление яиц нельзя снижать.

Агапкин также отметил, что нормы потребления яиц для разнородной группы вообще не может быть.

«Так или иначе, на здоровье россиян в значительной степени больше отражается то, что они пьют огромное количество газированных напитков, где большое количество сахара», — добавил эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News заявила, что если человек будет в течение недели употреблять от трёх до пяти яиц, то никаких проблем со здоровьем не будет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить