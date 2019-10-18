Эксперт прокомментировал данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц

Врач, ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин в беседе с ФАН прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.

«В последние годы мы получаем большое количество исследований, которые говорят о том, что потребление яиц никак не отражается на здоровье либо позитивно», — сказал он.

По его словам, также есть исследования, согласно которым потребление яиц нельзя снижать.

Агапкин также отметил, что нормы потребления яиц для разнородной группы вообще не может быть.

«Так или иначе, на здоровье россиян в значительной степени больше отражается то, что они пьют огромное количество газированных напитков, где большое количество сахара», — добавил эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News заявила, что если человек будет в течение недели употреблять от трёх до пяти яиц, то никаких проблем со здоровьем не будет.