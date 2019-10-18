Россия получила новые доказательства принадлежности арктического шельфа

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Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российское Минобороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.
Россия получила новые доказательства принадлежности арктического шельфа
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Министерством обороны Российской Федерации были проведены дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование», — приводит РИА Новости слова Борисова.

Он выразил мнение, что этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования российской заявки на заседании комиссии ООН, которое состоится в феврале 2020 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил составить проект стратегии развития Арктической зоны до 1 декабря

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