В СК разработали методику расследования случаев стрельбы в школах
- РИА Новости
«Подготовлена методика расследования преступлений, имеющих признаки скулшутинга (нападений, зачастую с использованием огнестрельного оружия, на учащихся и преподавателей образовательных учреждений. — RT)», — сказал Ложис.
По его словам, криминалистами также были разработаны методические рекомендации по проведению следственных мероприятий с использованием беспилотных воздушных судов, а также по осмотру мест происшествий при расследований таких преступлений.
Ранее в Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
17 октября 2018 года учащийся Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в керченском колледже, в результате чего погиб 21 человек.
Как заявлял мэр Керчи Сергей Бороздин, после трагедии учебные заведения города были оборудованы системами видеонаблюдения, досмотровыми рамками и пожарной сигнализацией.