В СК разработали методику расследования случаев стрельбы в школах

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В СК России разработана методика расследования нападений на учащихся образовательных учреждений с применением огнестрельного оружия. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель ГУ криминалистики СК Зигмунд Ложис.
В СК разработали методику расследования случаев стрельбы в школах
  • РИА Новости

«Подготовлена методика расследования преступлений, имеющих признаки скулшутинга (нападений, зачастую с использованием огнестрельного оружия, на учащихся и преподавателей образовательных учреждений. — RT)», — сказал Ложис.

По его словам, криминалистами также были разработаны методические рекомендации по проведению следственных мероприятий с использованием беспилотных воздушных судов, а также по осмотру мест происшествий при расследований таких преступлений.

Ранее в Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.

17 октября 2018 года учащийся Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в керченском колледже, в результате чего погиб 21 человек.

Как заявлял мэр Керчи Сергей Бороздин, после трагедии учебные заведения города были оборудованы системами видеонаблюдения, досмотровыми рамками и пожарной сигнализацией.

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