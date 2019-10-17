В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже

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В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы городской администрации Дилявера Мельгазиева.
В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
  • Reuters

«В городе прошла единая минута молчания. Весь город находится в трауре по жертвам трагедии в колледже», — сообщил он.

Также во всех храмах и мечетях пройдут молебны.

В связи с годовщиной трагедии в городе отменили все развлекательные мероприятия.

Мельгазиев добавил, что жители города несут цветы к памятному знаку жертвам нападения в колледже и импровизированному мемориалу.

Ранее учебные заведения Керчи оборудовали системами наблюдения и досмотра.

17 октября 2018 года учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате чего погиб 21 человек.

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