Друзья рассказали о найденной мёртвой в новосибирской школе девочке
- РИА Новости
По их словам, она часто писала, что ей плохо, при этом не уточняла, какие именно у неё проблемы. Друзья предполагают, что что-то не ладилось в семье.
Днём накануне смерти девочка прислала аудиосообщения, из которых следует, что она, вероятно, ушла из дома, куда-то бежала и ей постоянно писала мать.
Как отметили друзья подростка, в августе она рассказывала им, что с появлением отчима её стали сильно контролировать, часто наказывать, она «становилась более запуганной».
Ранее сообщалось, что прокуратура Новосибирской области проведёт проверку по факту смерти десятиклассницы.
Тело 15-летней ученицы десятого класса было обнаружено в туалете в одной из школ Советского района города. Предположительно, она совершила самоубийство.
В учебное заведение направили специальную комиссию.