Друзья рассказали о найденной мёртвой в новосибирской школе девочке

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Друзья старшеклассницы, найденной мёртвой в туалете одной из школ Новосибирска, рассказали RT, что в последнее время у неё была депрессия.
Друзья рассказали о найденной мёртвой в новосибирской школе девочке
  • РИА Новости

По их словам, она часто писала, что ей плохо, при этом не уточняла, какие именно у неё проблемы. Друзья предполагают, что что-то не ладилось в семье.

Днём накануне смерти девочка прислала аудиосообщения, из которых следует, что она, вероятно, ушла из дома, куда-то бежала и ей постоянно писала мать.

Как отметили друзья подростка, в августе она рассказывала им, что с появлением отчима её стали сильно контролировать, часто наказывать, она «становилась более запуганной».

Ранее сообщалось, что прокуратура Новосибирской области проведёт проверку по факту смерти десятиклассницы.

Тело 15-летней ученицы десятого класса было обнаружено в туалете в одной из школ Советского района города. Предположительно, она совершила самоубийство.

В учебное заведение направили специальную комиссию.

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