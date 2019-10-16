В Росгвардии оценили законопроект о проверке сотрудников на полиграфе
- РИА Новости
«Проверки на полиграфе позволят повысить антикоррупционную дисциплину кандидатов при их поступлении на службу и выявить лиц, не соответствующих по своим моральным качествам для службы в Росгвардии», — приводит РИА Новости слова Грибакина.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательную проверку военнослужащих Росгвардии на полиграфе.
Отмечалось, что отказ от неё станет основанием для увольнения.