В Росгвардии оценили законопроект о проверке сотрудников на полиграфе

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что введение проверки военнослужащих ведомства на полиграфе повысит антикоррупционную дисциплину.

«Проверки на полиграфе позволят повысить антикоррупционную дисциплину кандидатов при их поступлении на службу и выявить лиц, не соответствующих по своим моральным качествам для службы в Росгвардии», — приводит РИА Новости слова Грибакина.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательную проверку военнослужащих Росгвардии на полиграфе.

Отмечалось, что отказ от неё станет основанием для увольнения.