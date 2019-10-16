В Росгвардии оценили законопроект о проверке сотрудников на полиграфе

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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что введение проверки военнослужащих ведомства на полиграфе повысит антикоррупционную дисциплину.
В Росгвардии оценили законопроект о проверке сотрудников на полиграфе
  • РИА Новости

«Проверки на полиграфе позволят повысить антикоррупционную дисциплину кандидатов при их поступлении на службу и выявить лиц, не соответствующих по своим моральным качествам для службы в Росгвардии», — приводит РИА Новости слова Грибакина.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательную проверку военнослужащих Росгвардии на полиграфе.

Отмечалось, что отказ от неё станет основанием для увольнения.

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