Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в исследовании IT-компании «Эвотор».

«В целом самые низкие средние цены на хлеб в Перми и Нижнем Новгороде, самые высокие — в Санкт-Петербурге», — приводит РИА Новости сообщение.

Кроме того, эксперты заявили, что в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года больше всего подорожал ржаной хлеб: на 20% при средней цене в 36 рублей.

Средняя цена на пшеничный хлеб за аналогичный период снизилась на 4% до 27 рублей.

В августе в Росстате сообщили, что за первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.



