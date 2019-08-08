В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% — до 75,87 руб./кг.

Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% — до 49,96 руб./кг.

В Минсельхозе изданию подтвердили увеличение розничных цен на хлеб, подчеркнув, что рост «примерно соответствует показателю годовой инфляции».

Ранее в Росстате назвали наиболее подорожавшие по итогам 2018 года продукты. В ведомстве отметили, что возглавили список пшено и капуста — цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%.

Третье место по удорожанию в 2018 году заняло газомоторное топливо (30,8%).

Отмечается, что цены на сахар и яйца поднялись на 28,3% и 25,9%. Также наблюдался рост цен на репчатый лук, валидол, свёклу столовую, охлаждённое и мороженое куриное мясо и морковь.