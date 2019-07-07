В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
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Как подчёркивает издание, такой рост цен превышает общий уровень инфляции в 17 раз.
Третье место по удорожанию в 2018 году заняло газомоторное топливо — 30,8%.
Отмечается, что цены на сахар и яйца поднялись на 28,3% и 25,9%. Также наблюдался рост цен на репчатый лук, валидол, свёклу столовую, охлаждённое и мороженое куриное мясо и морковь.
Ранее глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти на 10%.