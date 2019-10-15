В РПЦ назвали либерализм «в каком-то смысле греховной идеей»

Либерализм — это «в каком-то смысле греховная идея», так как заключается в поставлении себя в центр жизни и отпадении от Бога, считает Патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если «я» в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал он на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. Слова патриарха приводит РИА Новости.

Он отметил, что «пройдя 90-е годы, значительная часть нашего образованного общества стала понимать, что такое либерализм».

В июне президент России Владимир Путин в беседе с изданием Financial Times заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее пояснил, что президенту близки идеи либерализма, однако он против их принудительного навязывания.

11 октября российский лидер подчеркнул, что «ничего против либерализма не имеет», однако добавил, что у России «есть свои традиции, свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия».