Фрегат «Адмирал Макаров» провёл учения в Средиземном море

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Фрегат «Адмирал Макаров» выполнил учебные стрельбы в Средиземном море, сообщает Пятый канал. Сторожевой корабль Черноморского флота продемонстрировал в действии систему А190 «Универсал».
Фрегат «Адмирал Макаров» провёл учения в Средиземном море
  • РИА Новости

«Всё вооружение корабля проверено в бою в предыдущие два года. Были непосредственно выполнены стрельбы калибрами и выполнены стрельбы зенитными комплексами», — заявил командир фрегата Антон Куприн.

По его словам, корабли такого же проекта неоднократно выполняли задачи в Средиземном море.

«Адмирал Макаров» входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Его ввели в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Макаров» отработал уничтожение подлодки условного противника.

«Новый Севастополь» сообщал, что малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» ЧФ отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника.

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