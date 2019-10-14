Фрегат «Адмирал Макаров» провёл учения в Средиземном море

Фрегат «Адмирал Макаров» выполнил учебные стрельбы в Средиземном море, сообщает Пятый канал. Сторожевой корабль Черноморского флота продемонстрировал в действии систему А190 «Универсал».

«Всё вооружение корабля проверено в бою в предыдущие два года. Были непосредственно выполнены стрельбы калибрами и выполнены стрельбы зенитными комплексами», — заявил командир фрегата Антон Куприн.

По его словам, корабли такого же проекта неоднократно выполняли задачи в Средиземном море.

«Адмирал Макаров» входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Его ввели в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Макаров» отработал уничтожение подлодки условного противника.

«Новый Севастополь» сообщал, что малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» ЧФ отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника.