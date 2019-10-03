Фрегат ЧФ провёл учения в Средиземном море

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Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота отработал уничтожение подлодки условного противника на учениях в Средиземном море, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Фрегат ЧФ провёл учения в Средиземном море
  • © Геннадий Мельник
  • РИА Новости

Военнослужащие также выполнили задачи по противовоздушной обороне корабля на переходе морем с произведением электронных пусков зенитными ракетами по воздушной цели и ведению морского боя с нанесением условного удара высокоточным оружием по морской цели.

Помимо этого, экипаж вертолёта палубной авиации Ка-27ПС совершил полёты по воздушной разведке и отработал поисково-спасательные задачи.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Макаров» завершил программу делового захода в порт Керкира на греческом острове Корфу.

«Новый Севастополь» сообщал, что малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» ЧФ отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника.

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