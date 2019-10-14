Психолог рассказала, как справиться со стрессом

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН рассказала, как справиться со стрессом.

«Штатные психологи — это хорошо, но немногие люди будут открывать свои проблемы на работе. Всё-таки должна быть какая-то личная ответственность. У людей должны быть какие-то мероприятия, которые помогают им справиться со стрессом», — заявила она.

По её словам, для кого-то это прогулки, для кого-то медитация, спорт, плавание, регулярный отдых.

Как считает Бояринова, в идеале нужно, чтобы люди сами понимали, что с ними происходит, и принимали соответствующие меры.

Эксперт отметила, что не все мечтают быть миллионерами, не всем также нужно быть сверхуспешными.

«Есть реклама, есть социум, а есть наш внутренний уровень, когда нам достаточно. И это понимание себя, умение справляться с эмоциями, наверное, и есть рецепт счастливой жизни», — добавила она.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с Пятым каналом оценил пользу от стресса.