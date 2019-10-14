Депутат рассказал о проекте по борьбе с сайтами о жестокости с животными

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Кирилл Горшенин
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал RT подробности законопроекта, предусматривающего введение досудебной блокировки сайтов, на которых размещены материалы о жестоком обращении с животными.
Депутат рассказал о проекте по борьбе с сайтами о жестокости с животными
  • РИА Новости

Депутат объяснил, что законопроект необходим в связи с неэффективностью борьбы с контентом такого характера.

«Система абсолютно неэффективна... Та система, которая действовала, предполагала, что я, получив это обращение, обращусь в прокуратуру, прокуратура проведёт проверку, у них на это уйдёт месяц. Потом она передаст данные в суд, суд вынесет решение, но время уходит, а всё это тиражируется и переходит на другие ресурсы, социальные сети, «зеркала» этих сайтов... Мы предложили этот механизм досудебной блокировки, когда Роскомнадзор, получив обращение или обнаружив в инициативном порядке этот контент, закрывает доступ к этим сайтам», — заявил Бурматов.

Он подчеркнул, что просмотр роликов такого содержания может толкать на преступления.

Депутат также уточнил, что правительство поддержало законопроект.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий досудебную блокировку материалов, содержащих насилие над животными.

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