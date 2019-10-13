В Москве состоялся салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги

На Поклонной горе в Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

«Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа им. маршала артиллерии Владимира Михалкина дал артиллерийский салют в честь 75-й годовщины освобождения города Риги от немецко-фашистских захватчиков», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Западного военного округа.

В небо были выпущены более 2 тыс. фейерверков 50 видов.

Ранее в МИД Латвии назвали неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве по случаю годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.