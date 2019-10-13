Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
- ©mos.ru
«Глава МИД Латвии имеет право выступать по любому поводу, имеет право на свою точку зрения. Но как это может повлиять на наше право, обязанность и необходимость не забывать свою историю, гордиться своими победами?» — цитирует его ТАСС.
Дипломат напомнил, что Россия не проиграла Великую Отечественную войну и ей не должно быть «стыдно».
«Мы не проиграли. Нам не стыдно и не жалко», — подчеркнул он.
Ранее в МИД Латвии назвали неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве по случаю годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
В июле сайт «Москва 24» передавал, что на Поклонной горе в Москве состоится 17 запусков салюта в честь освобождения европейских городов от немецко-фашистских захватчиков.