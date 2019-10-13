Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги

Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.

«Глава МИД Латвии имеет право выступать по любому поводу, имеет право на свою точку зрения. Но как это может повлиять на наше право, обязанность и необходимость не забывать свою историю, гордиться своими победами?» — цитирует его ТАСС.

Дипломат напомнил, что Россия не проиграла Великую Отечественную войну и ей не должно быть «стыдно».

«Мы не проиграли. Нам не стыдно и не жалко», — подчеркнул он.

Ранее в МИД Латвии назвали неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве по случаю годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

В июле сайт «Москва 24» передавал, что на Поклонной горе в Москве состоится 17 запусков салюта в честь освобождения европейских городов от немецко-фашистских захватчиков.