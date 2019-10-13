Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги

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Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
  • ©mos.ru

«Глава МИД Латвии имеет право выступать по любому поводу, имеет право на свою точку зрения. Но как это может повлиять на наше право, обязанность и необходимость не забывать свою историю, гордиться своими победами?» — цитирует его ТАСС.

Дипломат напомнил, что Россия не проиграла Великую Отечественную войну и ей не должно быть «стыдно».

«Мы не проиграли. Нам не стыдно и не жалко», — подчеркнул он.

Ранее в МИД Латвии назвали неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве по случаю годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

В июле сайт «Москва 24» передавал, что на Поклонной горе в Москве состоится 17 запусков салюта в честь освобождения европейских городов от немецко-фашистских захватчиков.

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