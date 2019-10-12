МИД Латвии назвал неприемлемым празднование освобождения Риги в Москве

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Латвия считает неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве в честь 75-летней годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, заявил МИД страны.

«Приветствуя разгром фашизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло неполными 50 годами позже, ибо вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом, как заявили в Латвии, проведение в Москве салюта в честь данного события расценивается в Риге как «недружественный шаг».

Ранее Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Риги. 

В специальном историческом разделе «Огни свободной Риги» на сайте ведомства, в частности, представлены газетные публикации, передающие торжественную атмосферу освобождения города в октябре 1944 года.

В июле сайт «Москва 24» передавал, что на Поклонной горе в Москве запланировано 17 запусков салютов в честь освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков.

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