Двое пострадавших при ДТП в Кашире детей находятся в реанимации

Короткая ссылка
Пострадавшие при лобовом столкновении автомобилей на трассе М6 в Кашире Московской области госпитализированы в тяжёлом состоянии, при этом двое детей находятся в реанимации. Об этом сообщили в областном Минздраве.
Двое пострадавших при ДТП в Кашире детей находятся в реанимации
  • РИА Новости

Пятерых пострадавших доставили в Ступинскую больницу Подмосковья.

«Состояние троих взрослых врачи оценивают как тяжёлое, двое детей в крайне тяжёлом состоянии находятся в отделении реанимации больницы», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее по факту аварии в Кашире возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Жертвами ДТП стали пять человек, включая ребёнка.

В сентябре Newinform передавал, что в Удмуртии два человека погибли при лобовом столкновении иномарок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить