Двое пострадавших при ДТП в Кашире детей находятся в реанимации
- РИА Новости
Пятерых пострадавших доставили в Ступинскую больницу Подмосковья.
«Состояние троих взрослых врачи оценивают как тяжёлое, двое детей в крайне тяжёлом состоянии находятся в отделении реанимации больницы», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.
Собеседник агентства подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее по факту аварии в Кашире возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Жертвами ДТП стали пять человек, включая ребёнка.
В сентябре Newinform передавал, что в Удмуртии два человека погибли при лобовом столкновении иномарок.