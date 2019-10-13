Двое пострадавших при ДТП в Кашире детей находятся в реанимации

Пострадавшие при лобовом столкновении автомобилей на трассе М6 в Кашире Московской области госпитализированы в тяжёлом состоянии, при этом двое детей находятся в реанимации. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Пятерых пострадавших доставили в Ступинскую больницу Подмосковья.

«Состояние троих взрослых врачи оценивают как тяжёлое, двое детей в крайне тяжёлом состоянии находятся в отделении реанимации больницы», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее по факту аварии в Кашире возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Жертвами ДТП стали пять человек, включая ребёнка.

В сентябре Newinform передавал, что в Удмуртии два человека погибли при лобовом столкновении иномарок.