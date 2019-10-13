МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Кашире

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на трассе М6 в Кашире в Московской области, где погибли пять человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Уточняется, что максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.

В результате погибли пять человек, в том числе ребёнок, находившийся в Lada. Также пострадали пять человек, находившиеся в Hyundai.