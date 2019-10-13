Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП с автобусом в Уфе
- РИА Новости
«Врачи госпитализировали четырёх человек, все взрослые. Их состояние оценивается как средней тяжести», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Вечером 12 октября в центре Уфы столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, после чего автобус совершил наезд на столб электроопоры. В результате ДТП травмы получили водитель автобуса и восемь его пассажиров.
В апреле URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек, в том числе ребёнок, пострадали при столкновении автобуса с грузовиком.