Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП с автобусом в Уфе

Состояние четырёх госпитализированных после столкновения автобуса с легковым автомобилем в центре Уфы оценивается как средней степени тяжести, заявили в Минздраве Башкортостана.

«Врачи госпитализировали четырёх человек, все взрослые. Их состояние оценивается как средней тяжести», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Вечером 12 октября в центре Уфы столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, после чего автобус совершил наезд на столб электроопоры. В результате ДТП травмы получили водитель автобуса и восемь его пассажиров.

В апреле URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек, в том числе ребёнок, пострадали при столкновении автобуса с грузовиком.