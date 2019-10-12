Девять человек пострадали при ДТП с автобусом в Уфе

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Девять человек получили травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в центре Уфы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

По данным ведомства, ДТП с автобусом произошло примерно в 21:00 мск на пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР.

«Столкнулись ВАЗ-2109 и автобус ПАЗ. От удара ПАЗ совершил наезд на столб электроопоры», — сказали в МВД.

Уточняется, что среди пострадавших водитель автобуса и восемь его пассажиров.

Полиция выясняет подробности ДТП.

Ранее сообщалось, что автобус опрокинулся в Нижегородской области. Инцидент произошёл в Гагинском районе рядом с селом Паново-Осаново.

В апреле URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

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