Прокуратура проверит перевозчика после ДТП в Нижегородской области

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Прокуратура Саратовской области проверит деятельность перевозчика, чей автобус опрокинулся во время поездки туристов под Нижним Новгородом.
Прокуратура проверит перевозчика после ДТП в Нижегородской области
  • © ГУ МЧС России по Нижегородской области

«Прокуратура Саратовской области совместно с территориальным управлением государственного автодорожного надзора организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в отношении перевозчика, чей автобус сегодня попал в ДТП на территории Нижегородской области», — приводит сообщение надзорного ведомства РИА Новости.

Как уточняет агентство, автобус перевозил туристов из Саратова в Большое Болдино, где находится музей-заповедник Пушкина.

Ранее сообщалось, что автобус опрокинулся в Нижегородской области. Инцидент произошёл в Гагинском районе рядом с селом Паново-Осаново.

Число пострадавших, по последним данным, достигло 20.

В апреле URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

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