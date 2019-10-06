В Нижегородской области опрокинулся пассажирский автобус

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Автобус опрокинулся в Нижегородской области, сообщили в МЧС. По предварительным данным, пострадали десять человек.
В Нижегородской области опрокинулся пассажирский автобус
  • © 52.mchs.gov.ru

Инцидент произошёл в Гагинском районе рядом с селом Паново-Осаново.

«По предварительным данным, погибших нет, пострадали десять человек, детей нет», — отметили в ведомстве.

На момент происшествия в автобусе находились 29 человек.

Ранее шесть человек, в том числе трое граждан КНР, пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Якутии.

В апреле URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

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