В Нижегородской области опрокинулся пассажирский автобус
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Инцидент произошёл в Гагинском районе рядом с селом Паново-Осаново.
«По предварительным данным, погибших нет, пострадали десять человек, детей нет», — отметили в ведомстве.
На момент происшествия в автобусе находились 29 человек.
Ранее шесть человек, в том числе трое граждан КНР, пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Якутии.
В апреле URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.