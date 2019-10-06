Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Якутии

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Шесть человек, в том числе трое граждан КНР, пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Якутии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД МВД по республике.

Отмечается, что инцидент произошёл на автодороге «Лена».

Уточняется, что водитель автомобиля Toyota Hiace не справился с управлением и съехал в кювет.

«В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров, шесть из них получили травмы», — указано в тексте.

Также отмечается, что пострадавшие в результате аварии от госпитализации отказались.

2 октября в Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек.

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