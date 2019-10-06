Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Якутии
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД МВД по республике.
Отмечается, что инцидент произошёл на автодороге «Лена».
Уточняется, что водитель автомобиля Toyota Hiace не справился с управлением и съехал в кювет.
«В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров, шесть из них получили травмы», — указано в тексте.
Также отмечается, что пострадавшие в результате аварии от госпитализации отказались.
2 октября в Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек.