В Якутии перевернулся автобус с 25 пассажирами

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В Якутии рейсовый автобус, перевозивший 25 пассажиров, выехал с трассы и перевернулся, в результате чего девять человек обратились за медицинской помощью.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на инспектора регионального управления ГИБДД Анну Жегусову.

Авария с участием автобуса, который следовал по маршруту Покровск — Булгунняхтах, произошла возле посёлка Верхний Бестях.

«Водитель автобуса ПАЗ… не выдержал безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд транспортного средства с дорожного полотна с последующим опрокидыванием — предварительно, из-за наледи на подъёме дороги», — сообщила представитель ГИБДД.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.

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