В Якутии перевернулся автобус с 25 пассажирами
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на инспектора регионального управления ГИБДД Анну Жегусову.
Авария с участием автобуса, который следовал по маршруту Покровск — Булгунняхтах, произошла возле посёлка Верхний Бестях.
«Водитель автобуса ПАЗ… не выдержал безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд транспортного средства с дорожного полотна с последующим опрокидыванием — предварительно, из-за наледи на подъёме дороги», — сообщила представитель ГИБДД.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.