В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

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В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

«В ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о ДТП на 158-м км федеральной автодороги «Вилюй» в Горном районе с участием микроавтобуса Toyota Hiace», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, транспортное средство опрокинулось, а затем произошло его возгорание.

В результате аварии погибших нет, все пострадавшие — взрослые.

Ранее «Крыминформ» сообщало о начале проверки по факту ДТП на трассе Симферополь — Керчь, в результате которого три человека погибли и пятеро пострадали.

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