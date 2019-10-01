В Крыму проводят проверку по факту ДТП с тремя погибшими

В Крыму организовали проверку по факту ДТП с тремя погибшими и пятью пострадавшими, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Авария произошла в районе феодосийского посёлка Приморский. На трассе Симферополь — Керчь столкнулись автомобили Lada Priora и Kia Optima.

«В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются. Приняты меры по оказанию первой помощи пострадавшим, а также информированию родственников погибших и пострадавших», — заявили в ведомстве.

Ранее портал Newinform сообщал, что в результате ДТП в Махачкале погиб подросток.