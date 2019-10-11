Эксперт прокомментировал идею проверять водителей на алкоголизм

Руководитель отдела расследований журнала «За рулём» Сергей Смирнов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ о том, что для получения водительских прав необходимо будет пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.

«В целом, никакой здравомыслящий человек не будет отрицать, что нельзя допускать к участию в дорожном движении хронических алкоголиков и наркоманов. В данном случае очень высок риск тяжких последствий, когда такие люди управляют транспортными средствами», — заявил он.

По его словам, какие-то ограничения вводить необходимо, но это должно быть удобно, быстро и надёжно.

Как пояснил Смирнов, нужно понимать, насколько однозначно данный маркер будет показывать наличие или отсутствие такого противопоказания у кандидата в водители.

«Кроме того, когда мы получаем водительское удостоверение, вполне возможно, что у нас не было никаких проблем. После получения водительского удостоверения, если человек не лишался права управления, ему не нужно проходить различные подтверждения и проверки», — добавил он.

Ранее президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев прокомментировал в беседе с RT идею проверять водителей на алкоголизм.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.