Эксперт прокомментировал идею проверять водителей на алкоголизм

Короткая ссылка
Руководитель отдела расследований журнала «За рулём» Сергей Смирнов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ о том, что для получения водительских прав необходимо будет пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.
Эксперт прокомментировал идею проверять водителей на алкоголизм
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«В целом, никакой здравомыслящий человек не будет отрицать, что нельзя допускать к участию в дорожном движении хронических алкоголиков и наркоманов. В данном случае очень высок риск тяжких последствий, когда такие люди управляют транспортными средствами», — заявил он.

По его словам, какие-то ограничения вводить необходимо, но это должно быть удобно, быстро и надёжно.

Как пояснил Смирнов, нужно понимать, насколько однозначно данный маркер будет показывать наличие или отсутствие такого противопоказания у кандидата в водители.

«Кроме того, когда мы получаем водительское удостоверение, вполне возможно, что у нас не было никаких проблем. После получения водительского удостоверения, если человек не лишался права управления, ему не нужно проходить различные подтверждения и проверки», — добавил он.

Ранее президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев прокомментировал в беседе с RT идею проверять водителей на алкоголизм.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить