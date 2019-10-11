Эксперт прокомментировал идею проверять водителей на алкоголизм
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- РИА Новости
«В целом, никакой здравомыслящий человек не будет отрицать, что нельзя допускать к участию в дорожном движении хронических алкоголиков и наркоманов. В данном случае очень высок риск тяжких последствий, когда такие люди управляют транспортными средствами», — заявил он.
По его словам, какие-то ограничения вводить необходимо, но это должно быть удобно, быстро и надёжно.
Как пояснил Смирнов, нужно понимать, насколько однозначно данный маркер будет показывать наличие или отсутствие такого противопоказания у кандидата в водители.
«Кроме того, когда мы получаем водительское удостоверение, вполне возможно, что у нас не было никаких проблем. После получения водительского удостоверения, если человек не лишался права управления, ему не нужно проходить различные подтверждения и проверки», — добавил он.
Ранее президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев прокомментировал в беседе с RT идею проверять водителей на алкоголизм.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.