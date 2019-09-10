В Госдуме прокомментировали предложение повысить утилизационный сбор на автомобили

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.

По словам депутата, утилизационный сбор во всём мире направляется в специальные фонды.

«Как правило, это малый и средний семейный бизнес, который занимается утилизацией отжившего свой срок автомобиля. Отдельно утилизируется резина, отдельно — стекло, отдельно — ядовитые жидкости», — пояснил он.

Лысаков добавил, что в России эти средства поступают в бюджет.

По предварительным расчётам, в среднем ставки сбора могут вырасти на 80%, а в легковом сегменте — на 110%.

В июне автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера.