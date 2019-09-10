В Госдуме прокомментировали предложение повысить утилизационный сбор на автомобили
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- РИА Новости
По словам депутата, утилизационный сбор во всём мире направляется в специальные фонды.
«Как правило, это малый и средний семейный бизнес, который занимается утилизацией отжившего свой срок автомобиля. Отдельно утилизируется резина, отдельно — стекло, отдельно — ядовитые жидкости», — пояснил он.
Лысаков добавил, что в России эти средства поступают в бюджет.
По предварительным расчётам, в среднем ставки сбора могут вырасти на 80%, а в легковом сегменте — на 110%.
В июне автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера.