Юзик поблагодарила всех за помощь в её освобождении
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«То, что я здесь сегодня, — это ваша заслуга, что вы подняли шум и буквально отбили меня. Спасибо моей стране, что спасла меня», — написала Юзик.
Также она поблагодарила российское посольство в Иране, МИД России и главу ведомства Сергея Лаврова за операцию по вызволению её из иранской тюрьмы.
«По обвинениям, которые мне предъявили, живыми из иранской тюрьмы не выходят», — сообщила журналистка, не уточнив, в чём конкретно заключались обвинения.
Ранее бывший муж Юзик подтвердил её возвращение в Москву.
4 октября о задержании россиянки сообщил журналист Борис Войцеховский.
В связи с этим посольство России в Тегеране запросило у МИД Ирана разъяснения.
Вызванный в МИД России посол Ирана Мехди Санаи заявил, что журналистка скоро будет освобождена.
В Тегеране объяснили задержание российской журналистки нарушениями визового режима.
В Кремле назвали неприемлемым задержание российских журналистов.