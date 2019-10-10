Юзик поблагодарила всех за помощь в её освобождении

Российская журналистка Юлия Юзик, освобождённая иранскими властями после задержания в отеле Тегерана, на своей странице в Facebook поблагодарила всех, кто прилагал усилия для её вызволения.

«То, что я здесь сегодня, — это ваша заслуга, что вы подняли шум и буквально отбили меня. Спасибо моей стране, что спасла меня», — написала Юзик.

Также она поблагодарила российское посольство в Иране, МИД России и главу ведомства Сергея Лаврова за операцию по вызволению её из иранской тюрьмы.

«По обвинениям, которые мне предъявили, живыми из иранской тюрьмы не выходят», — сообщила журналистка, не уточнив, в чём конкретно заключались обвинения.

Ранее бывший муж Юзик подтвердил её возвращение в Москву.

4 октября о задержании россиянки сообщил журналист Борис Войцеховский.

В связи с этим посольство России в Тегеране запросило у МИД Ирана разъяснения.

Вызванный в МИД России посол Ирана Мехди Санаи заявил, что журналистка скоро будет освобождена.

В Тегеране объяснили задержание российской журналистки нарушениями визового режима.

В Кремле назвали неприемлемым задержание российских журналистов.