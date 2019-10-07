В Кремле прокомментировали задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле негативно относятся к задержанию в Иране российской журналистки Юлии Юзик, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы также относимся негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов, надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в иранском правительстве сообщили, что задержание россиянки связано с нарушениями визового режима, а не со шпионажем.

Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле. В посольстве России заявляли, что журналистка не поставила диппредставительство в известность о сложностях, связанных с изъятием у неё паспорта в аэропорту.

Посол Ирана в Москве Мехди Санаи был приглашён в МИД.