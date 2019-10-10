В России оценили позицию Белоруссии по поводу налогового манёвра

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Пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов прокомментировал позицию Минска относительно потерь белорусской стороны в результате налогового манёвра России в нефтяной сфере.
В России оценили позицию Белоруссии по поводу налогового манёвра
  • РИА Новости

Как он пояснил РИА Новости, в российском правительстве считают странными рассуждения министра финансов Белоруссии Максима Ермоловича по данному вопросу.

«Странное рассуждение министра финансов Белоруссии. Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит. Так называемые потери бюджета Белоруссии из-за изменения российского законодательства (налогового манёвра. — RT) не относятся к существующим обязательствам России перед республикой, в том числе финансовым», — сказал он.

Ранее Ермолович заявил, что Белоруссия потеряет примерно $800 млн за два года в результате налогового манёвра России.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.

В июне заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что экономика Белоруссии за пять месяцев 2019 года потеряла от российского налогового манёвра в нефтяной сфере около $130 млн.

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