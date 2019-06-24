Белоруссия оценила потери от нефтяного налогового манёвра России

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что экономика Белоруссии за пять месяцев 2019 года потеряла от российского налогового манёвра в нефтяной сфере около $130 млн.

«Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового манёвра для экономики республики составили около $130 млн», — приводит издание «Вестник «Белнефтехима» её слова.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что компенсация Белоруссии из-за налогового манёвра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции.

В мае министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Минск продолжает вести активный диалог с Москвой о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового манёвра в России.