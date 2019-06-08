Силуанов обозначил позицию России по возможным компенсациям Белоруссии

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что компенсация Белоруссии из-за налогового манёвра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции.

«Наша позиция, которую мы высказали Белоруссии: нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. И, соответственно, тогда мы будем понимать орбиту наших финансовых взаимоотношений», — приводит РИА Новости слова Силуанова.

Он отметил, что не стоит «просто так выхватывать какие-то позиции — компенсация налогового маневра, кредит или ещё что-то, — всё это нужно смотреть в комплексе в части того, как мы будем двигаться по интеграции в части тех мероприятий, которые содержатся в Союзном договоре».

В мае министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Минск продолжает вести активный диалог с Москвой о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового манёвра в России.