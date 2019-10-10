В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

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Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суммарно за два года $800 млн: $400 млн в этом году и $400 млн в следующем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.

В июне заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что экономика Белоруссии за пять месяцев 2019 года потеряла от российского налогового манёвра в нефтяной сфере около $130 млн.

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