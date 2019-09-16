Лукашенко намерен продолжить диалог о компенсации за налоговый манёвр

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
Лукашенко намерен продолжить диалог о компенсации за налоговый манёвр
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи... Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий (по интеграции в Союзном государстве. — RT), придётся вернуться и к этому вопросу (компенсации издержек из-за налогового манёвра. — RT)», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, налоговый манёвр в нефтяной сфере привёл к уменьшению поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.

В мае министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск продолжает вести активный диалог с Москвой о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового манёвра в России. Он сообщил, что в настоящее время переговоры с Москвой находятся в активной стадии. Министр добавил, что, если Белоруссии «удастся договориться в конечном итоге с российскими коллегами (о компенсации. — RT), это станет дополнительным плюсом».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена спекулировать на ситуации вокруг загрязнённой нефти и увязывать вопрос компенсации с налоговым манёвром.

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